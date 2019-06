England setzt sich selbst schachmatt

Die Engländer träumen mal wieder von einem Titelgewinn. Seit der WM 1966 tun sie das, mal hoffnungsvoller und mal abenteuerlicher, zuletzt erreichten sie letztes Jahr an der Weltmeisterschaft immerhin mal wieder einen Halbfinal. Dort scheiterten sie an den Kroaten, es war eine schmerzhafte Niederlage, und doch sagt Nationaltrainer Gareth Southgate, die WM in Russland sei eine brillante Erfahrung für sein junges Ensemble gewesen. «Wir sind hungrig, und wir entwickeln gerade eine Siegermentalität.» Southgate steht eine talentierte Belegschaft zur Verfügung, der zuzutrauen ist, in den nächsten Jahren an grossen Turnieren auch Halbfinals gewinnen zu können. Jenen in der noch kleinen Nations League am Donnerstagabend verloren sie gegen Holland 1:3 nach Verlängerung. Es ist kein gutes Spiel in Guimarães. Southgate schont vorerst die Akteure der Champions-League-Finalisten Liverpool und Tottenham. Kein Dele Alli also, kein Trent Alexander-Arnold, kein Torjäger Harry Kane.