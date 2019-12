Er entscheidet über seinen eigenen Nachfolger

Er meint die Geschäftsräume der Hertha, die nach dem Zweiten Weltkrieg die britischen Besatzungstruppen beherbergten. Er meint seine tägliche Reise zum Arbeitsplatz, die ihn auf seinem Weg von Berlin-Mitte in den fast äussersten Westen der Stadt nur deshalb nicht durchs Brandenburger Tor führt, weil das längst verkehrsberuhigt ist. Man weiss das inzwischen, aber man muss sich immer noch daran gewöhnen: Jürgen Klinsmann ist Trainer bei Hertha BSC - umgeben von einem prominenten Trainerteam, dem etwa Alexander Nouri (früher Werder Bremen) und der bei Jogi Löw entliehene Bundestorwarttrainer Andreas Köpke angehören.

Mit dem herkömmlichen Drang nach Ruhm und Ehre und dem im Berufsfussball gängigen Motiv der Profitmaximierung habe Klinsmanns Engagement nichts zu tun, heisst es in seiner Umgebung. Gleichwohl spielt Geld in dieser Geschichte selbstredend eine zentrale Rolle. Dass sich Klinsmann seinen Nothelferdienst ausserordentlich honorieren lässt - laut Bild-Zeitung fliessen bis Saisonende zwei Millionen Euro -, wird von seinen Fürsprechern nicht bestritten, aber im Sinne der Branchengepflogenheiten interpretiert. Ein Mann seiner Stellung könne sich nicht erlauben, wie ein Samariter zu erscheinen, das sei in diesem Gewerbe eine Frage von Glaubwürdigkeit und Geltung.

Immer noch beschäftigt Klinsmann, wenn es um Verhandlungen und Verträge geht, den Schweizer Anwalt André Gross. Auch bei den Gesprächen im Haus des Hertha-Präsidenten Werner Gegenbauer war der Spezialist telefonisch zugeschaltet. Gross hatte vor mehr als 20 Jahren schon Uli Hoeness Ärger bereitet, als der Stürmer Klinsmann zum FC Bayern wechselte (Hoeness über Gross: «Der bietet dir nach fünf Minuten das Du an und nach zehn zieht er dich über den Tisch»), sogar von einem Hausverbot für den Juristen war die Rede. Das war wohl allenfalls als symbolischer Akt zu verstehen, aber dennoch vielsagend: Gross hat auf seine unbarmherzige Art zu Klinsmanns Image beigetragen, wonach es diesem am Ende halt doch vor allem ums Geld gehe.

Letzteres wird nun auch beim VfB Stuttgart kolportiert, wo Klinsmann für verschiedene Managementtätigkeiten und Chefämter im Gespräch war, sowohl in den Zeiten des Präsidenten Wolfgang Dietrich als auch nach dessen Rücktritt. In Fussballkreisen auch jenseits von Stuttgart wird herumerzählt, er habe vier, fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen wollen, daran sei die Zusammenarbeit gescheitert. In Klinsmanns Lager hingegen wird versichert, es sei ganz bewusst «nie, nie, nie über Geld gesprochen worden» mit dem VfB, gerade weil man das Image des habgierigen Schwaben nicht habe bedienen wollen. Immerhin weiss Klinsmann nun eines: Das Thema VfB, sein Heimatverein und erster Arbeitgeber in der Bundesliga, ist für ihn gestorben.

Nun ist Hertha BSC sein Dienstherr, wenngleich - was zu unterscheiden ist - der eigentliche Auftraggeber der Investor Lars Windhorst ist. Er hat 224 Millionen Euro in die Profiabteilung des Vereins investiert, Klinsmann zunächst als Aufsichtsrat installiert, dann wohl auch als Trainer durchgesetzt. Hertha-Manager Michael Preetz suggerierte zwar eine intime Nähe Klinsmanns zum Club, als er am Dienstag darauf hinwies, schon früher bei Klinsmann angefragt zu haben, ob er als Trainer aushelfen könne. Und Klinsmann erinnerte daran, dass er selbst als Bub sein erstes Spiel in einem Stadion mit einer Hertha-Fahne in der Hand gesehen habe, in Stuttgart; sein verstorbener Vater Siegfried war Hertha-Fan. Preetz wiederum liess offen, wann und unter welchen Umständen die Kontaktaufnahme zu Klinsmann geschehen sein sollte (letztmals offenbar in der Schlussphase von Pal Dardais Engagement, am Ende der vergangenen Spielzeit). Doch so ernst, wie es bei Preetz jetzt klingt, ist es wohl nicht gewesen. Über Erkundungen ging der Kontakt nicht hinaus.