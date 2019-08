FC Thun: Einmal Hölle und zurück

Und Faivre, über weite Strecken ein Unsicherheitsfaktor, hat soeben einen Penalty des eingewechselten deutschen Weltmeisters André Schürrle abgewehrt. Er wird nun gefeiert. Und nach dem Spiel von einem Wechselbad der Gefühle sprechen. «Der Match ist für mich nicht optimal verlaufen. Und doch sind wir zurückgekommen. Diese Emotionen zu erleben, war einfach schön.»

Pech und Pannen

Das 2:3 wäre nach starker, leidenschaftlicher Aufholjagd einem herben Dämpfer gleichgekommen, so aber geht noch einmal ein Ruck durch das Thuner Team. Es ist jetzt eine attraktive Partie, befeuert durch Fehler hüben wie drüben.

Doch, es ist wie nicht zum ersten Mal in dieser noch jungen Saison: Den Thunern ist das Glück nicht hold. Linksverteidiger Sven Joss wird in der 73. Minute bei einem Gegenstoss foulwürdig vom Ball getrennt, Spartak schaltet schnell um, Schürrle trifft diesmal den richtigen Entscheid, lanciert Zelimkhan Bakaev, der mit seinem zweiten Tor die erneute Führung für die Gäste aus Moskau erzielt. Der mühsam erkämpfte Aufschwung ist auf einen Schlag verloren.

Das muss verdaut werden. Es ist Spartak, das in der Schlussphase einem vierten Tor näher ist. Aber es fällt nicht. Und so wissen die Thuner nach Spielende nicht genau, was sie nun mit diesem Resultat anfangen sollen. «Es wäre mehr dringelegen», sagt Nias Hefti. «Wir haben auf den Rückstand gut reagiert», meint Nikki Havenaar.

Trainer Marc Schneider bringt die gemischte Gefühlslage am deutlichsten zum Ausdruck, als er sagt: «Ich bin enttäuscht. Gleichzeitig hat mir der Auftritt meiner Mannschaft sehr viel Freude bereitet.»

Es ist ein insgesamt versöhnliches Ende eines Spiels, dass Schneider im Vorfeld als Partie des Jahres bezeichnete. Natürlich, das Votum mag ein klein wenig übertrieben gewesen sein, hatte er ja mit seinem Team im Cupfinal gegen den FC Basel gestanden.

Aber seine Worte zeigten, wie die Thuner die Qualifikation zur Europa League angingen. Sie sahen sie nicht als leidige Pflichtaufgabe, wie das schon andere Schweizer Vertreter getan hatten. Sportchef Andres Gerber etwa sprach von einem Abenteuer, das gerade die jungen Spieler weiterbringen könne.