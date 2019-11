FC Thun: Geht doch!

Aber es wird nichts aus einem entspannten Verwalten des Vorsprungs. Weil Xamax zur Einsicht kommt, dass es sich mit so einer Leistung selber in Schwierigkeiten bringt und sein Publikum verärgert. Es setzt zur Korrektur an, und die sieht so aus: 1:2 durch Arbenit Xhemajli, 2:2 durch Gaëtan Karlen, und jetzt sind sie da, diese eingangs erwähnten Gedanken, die Schneider plagen.

Plötzlich etwas zu verlieren

Aber eben, es kommt diesmal anders, erfreulicher. Tosetti schlägt den Freistoss, Verteidiger Chris Kablan schlüpft in die Rolle des Stürmers und trifft mit dem Kopf. «Nach dem 2:2 kam Angst auf, wir wurden unsicher», sagt Tosetti, der alle drei Treffer vorbereitet hat. «Wir hatten plötzlich etwas zu verlieren. Das war lange nicht mehr der Fall», sagt Gerber.

Für Castroman ist die Reaktion in dieser Phase aber ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Mannschaft funktioniert: «Wer 2:0 führt, danach zwei Tore erhält und doch noch in der Lage ist, das Spiel zu gewinnen, verfügt über grosse Moral.»

Schneider hebt die Effizienz hervor, «für unsere Verhältnisse war sie gross», sagt er. Drei Tore sind seinem Team gelungen, zuvor waren es gerade einmal vier in neun Spielen. Aber der Trainer hat – zumindest gegen aussen – nie Zweifel verraten.

Am 11. August hatte Thun seinen bislang ersten, aber bis Samstag auch letzten Erfolg errungen beim 2:0 in Luzern. Als Schneider am Samstag nach Neuenburg fuhr, trug er in sich die Überzeugung: «Das ist der Tag, an dem wir uns belohnen werden.»

Karlen fällt wieder aus

Irgendwie passend ist auch, wie dieser Sieg zustande kommt: Der Spielverlauf mit der Furcht, doch wieder alles zu verlieren, die wunderbaren Tore, die Emotionen – Schneider benötigte starke Nerven. «Einfach den Kopf nicht verlieren», sagt er, «es bringt nichts, wenn ich an der Seitenlinie wilde Sachen mache.

Das überträgt sich nur auf die Mannschaft.» Das 3:2 ist nicht gleich ein Befreiungsschlag, aber das, was Captain Stefan Glarner «ein Zeichen» nennt. Es ist eines an die Konkurrenz. Der Rückstand auf Barrageplatz 9 ist auf drei Punkte verringert worden, und als Nächstes geht es daheim gegen Lugano.

Dannzumal werden die Thuner ohne Grégory Karlen auskommen müssen. Er zog sich am Samstag erneut einen Bruch des linken Mittelfussknochens zu. Schneider geht davon aus, dass der Walliser erst im neuen Jahr sein Comeback geben wird.