FC Thun holt neuen Verteidiger

Der ehemalige japanische U20-Nationalspieler durchlief die Jugendabteilungen in Japan und wechselte 2016 in die österreichische 2. Liga zum SV Horn. Seit letztem Sommer spielt er beim FC Wil. Für die Ostschweizer erzielte er in 29 Pflichtspieleinsätzen 2 Tore und konnte 1 Assist verbuchen. «Mit Nikki erhalten wir einen grossgewachsenen Verteidiger, der sich in Wil auf Anhieb etabliert hat», wird Sportchef Andres Gerber in der Mitteilung zitiert.