FCB muss lange auf Van Wolfswinkel verzichten

Das Aneurysma, welches bei Van Wolfswinkel dank der Kopf-Untersuchungen entdeckt wurde, ist für eine nötige Behandlung zugänglich. Der Eingriff findet in den kommenden Tagen in Basel statt. Die Rekonvaleszenz beträgt in der Folge voraussichtlich zwischen einem halben Jahr und einem Jahr, wie der FC Basel in einer Medienmitteilung schreibt.