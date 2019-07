FCB-Niederlage wirft unbequeme Fragen auf

Ähnliche Überwerfungen sind in den nächsten Tagen nicht zu erwarten. Um turbulente Trennungen von wichtigen Mitarbeitern hat sich der Club in diesem Jahr schon in der Sommerpause gekümmert. Der FCB wird nicht wieder mitten im Saisonauftakt knietief im eigenen Chaos versinken. Doch das heisst nicht, dass es sportlich anders läuft. Der FCB muss nächsten Dienstag gewinnen, um die nächste Runde auf dem Weg in die Champions League zu erreichen.

Zwei Tore aus drei Schüssen

Ein 1:0 würde den Baslern reichen, egal ob nach 90, 92 oder 98 Minuten. Aber man fragt sich, wie das gehen soll. Zwar zeigten die Basler in Eindhoven eine fast in Vergessenheit geratene Effizienz: Aus drei Schüssen resultierten zwei Tore. Aber es ist aktuell schwer vorstellbar, dass die Basler gegen diesen Gegner ohne Gegentor bleiben können.

Das hat einerseits mit den schnellen PSV-Stürmern zu tun, aber auch mit der Basler Innenverteidigung. Dort hat der Club einen Paradigmen-Wechsel vollzogen, weg von geballter Routine und hin zu einem jugendlichen Pärchen. Eray Cömert (21) und Omar Alderete (22) waren in Eindhoven an beiden Basler Toren beteiligt, aber auch an allen Gegentoren. Auf sie wird es besonders ankommen, wenn die Basler nächste Woche eine Chance haben wollen. «Sicher ist es von Vorteil, wenn der Nebenmann nicht so häufig wechselt. Aber Omar und ich passen gut zusammen und werden mit jedem Spiel besser harmonieren», sagte Cömert gestern.

Und das wird auch dringend nötig sein, damit das Duell gegen PSV nicht so endet wie das im Vorjahr. Das Rückspiel gegen Thessaloniki verloren die Basler bekanntlich mit 0:3.