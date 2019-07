FCZ bleibt auch gegen Luzern ohne Tor

Sie wollten es besser machen, die Spieler des FC Zürich, viel besser also noch gegen Lugano vor einer Woche beim 0:4. Und eine Reaktion des FCZ ist gegen Luzern sichtbar. Defensiv wirkt der Stadtclub solider und organisierter. Er bestimmt in der ersten Halbzeit bis kurz vor der Pause das Spiel, kommt mit Mimoun Mahi zur bis anhin besten Chance. Der Neuzugang verpasst aus guter Position im Strafraum die Führung, sein Schuss geht knapp am Tor vorbei – und Sturmkollege Assan Ceesay schlittert neben dem Ball durch.