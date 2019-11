Fischers Berlin bezwingt Leader Gladbach

Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach ist beim 1. FC Union Berlin kräftig ausgerutscht und muss um die Top-Position in der Fussball-Bundesliga zittern. Das Team von Trainer Marco Rose, das mit den drei Schweizern Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria begann, verlor am Samstag nach zuvor drei Ligasiegen in Serie mit 0:2 (0:1) beim starken Aufsteiger aus Köpenick und liegt nur noch einen Zähler vor dem FC Bayern München, der bei Fortuna Düsseldorf 4:0 gewann. Bei den Münchnern zählte Robert Lewandowski erstmals in dieser Saison nicht zu den Torschützen.