Fritz Künzli 73-jährig gestorben

Im FCZ-Buch «Eine Stadt, ein Verein, eine Geschichte» steht über Künzli: «Heute würde man Künzli einen Popstar nennen. In den sechziger Jahren war er das, was Cristiano Ronaldo 40 Jahre später in Manchester und Madrid wurde. Die Herzen flogen ihm zu.» Er selbst sagt im Buch dazu: «Es war einfach so, dass nach den Spielen alle zu mir rannten und ein Autogramm von mir wollten.»

Der Vater verhinderte einen Wechsel zu GC

Künzli war ein Torjäger im klassischen Sinn und zu den ganz grossen FCZ-Zeiten. Geschichten mit Fussballern wie ihm gibt es heute kaum mehr. Er war 18-jährig, als er 1964 aus Glarus nach Zürich wechselte und beim FCZ debütierte. Auch die Grasshoppers hätten ihn gerne verpflichtet, doch sein Vater, ein Beizer, war gegen den Wechsel. Überzeugen liess sich Papa Künzli erst bei einer Flasche Wein mit dem damaligen FCZ-Präsidenten Edi Naegeli.

Künzli traf bereits in seinem ersten Einsatz - es war in einem Derby gegen GC. Im «Tages-Anzeiger» stand einmal, nichts habe ihn nach diesem Debüt aufgehalten, eine grosse Karriere zu machen. Tatsächlich war Künzli nicht nur ein grossartiger Fussballer, sondern auch ein Lebemann. Er sei sicher gerne und häufig «uf dGass», hat er einmal gesagt.

Das Prominenten-Paar Künzli und Kaelin

Künzli war gelernter Buchhalter und einer der ersten Fussballprofis in der Schweiz. Der passionierte Kartenspieler beendete seine Karriere 1978 nach Abstechern zu Winterthur, Lausanne und San Diego. Danach führte er selbst ein Restaurant in Zürich, später stieg er in den Champagner- und Weinhandel ein. Und vor allem in den Boulevard-Medien war Künzli auch Jahre nach seiner Karriere immer wieder eine Schlagzeile wert. Zusammen mit Entertainerin Monika Kaelin, die den an Alzheimer erkrankten Künzli bis zuletzt pflegte, bildete er eines der ersten Promipaare der Schweiz.