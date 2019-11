«Es hat mich sehr getroffen und aufgewühlt»

Sehr gut gehe es ihm wieder. Und er freue sich auf die nächsten Einsätze, sowohl im Club, als auch in der Nationalmannschaft. Das sagt Granit Xhaka dem «Blick» in einem Interview, nachdem am er am 27. Oktober bei einem Heimspiel von Arsenal ausgewechselt, von den Fans ausgepfiffen worden war und sich zu provokativen Gesten hatte hinreissen lassen.