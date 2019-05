Gämperle, Benito und Schick verlassen YB – Aebischer verlängert

Die wohl erfolgreichste Saison der Berner Young Boys geht am Samstag zu Ende. Vor dem letzten Spiel der Saison hat der Club mehrere personelle Entscheidungen bekanngegeben.

So hat der 22-jährige Michel Aebischer seinen Vertrag beim BSC Young Boys vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Juni 2022 verlängert. Der Mittelfeldspieler kam im September 2016 zu seinem ersten Einsatz im Fanionteam der Young Boys. Er habe sich seither zu einer wichtigen Stütze entwickelt, schreibt der Club weiter. In der laufenden Saison erzielte der ehemalige YB-Junior in 26 Einsätzen vier Tore, zudem bereitete er sieben Treffer vor.