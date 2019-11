Gaudino dürfte bis Ende Jahr ausfallen

«Das Verletzungspech der Young Boys reisst nicht ab», heisst es in der Medienmitteilung des Clubs vom Montagabend. Das neuste Opfer besagten Pechs: Mittelfeldspieler Gianluca Gaudino. Bei einem gegnerischen Foul hat sich der Mittelfeldspieler am Sonntag beim Spiel gegen Servette eine Verletzung des Syndesmosebands am linken Sprunggelenk zugezogen.