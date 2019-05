GC nach Xamax-Sieg so gut wie abgestiegen, YB souverän

Dank sieben Siegen aus den letzten zwölf Spielen hat Xamax den Anschluss ans dicht gedrängte Mittelfeld definitiv hergestellt. Zwischen dem Tabellendritten, neu Lugano, und dem Tabellenneunten Xamax liegen jetzt noch fünf Punkte. Xamax' nächster Gegner Zürich liegt noch einen Punkt vor dem Barrageplatz, ebenso wie Sion.

Thun trotz Unterzahl mit Chancen

Xamax' Sieg in Thun war verdient, auch wenn der Gegner trotz langer Unterzahl ebenfalls Chancen zum 1:0 hatte. Das Heimteam agierte wegen einer berechtigten Gelb-Roten Karte gegen Chris Kablan ab der 37. Minute in Unterzahl, und schon zuvor hatten die zunächst auf Konter lauernden Neuenburger eine grosse Chance zum 1:0. Raphaël Nuzzolo traf in der 27. Minute die Latte, später lenkte Thuns Goalie Guillaume Faivre einen Kopfball von Charles Pickel an den Pfosten. Thuns beste Möglichkeit vergab Marvin Spielmann nach einer Stunde, als er den Ball alleine vor Laurent Walthert am Tor vorbeischob.

Am kommenden Samstag steht für Xamax das nächste Schlüsselspiel auf dem Programm. Zuhause gegen den FC Zürich muss die Mannschaft des Ende Saison scheidenden Trainers Stéphane Henchoz indes auf seinen wichtigsten Spieler verzichten. Raphaël Nuzzolo ist nach seiner Gelben Karte gegen Thun gesperrt.

YB überrollt Sion problemlos

Der FC Sion muss sich vorderhand nicht mehr mit seiner Europacup-Sperre beschäftigen. Die Walliser verlieren zuhause gegen die Young Boys 0:4 und sind nach drei Niederlagen zurück im Abstiegskampf.

Nach der Niederlage bei Xamax und dem Unentschieden gegen Lugano präsentierte sich Meister YB im Walliser bei angenehmen Bedingungen und guten Platzverhältnissen wieder in Normalform. Sion war unter diesen Voraussetzungen bis auf wenige kurze Phasen überfordert. Jean-Pierre Nsame mit dem frühen 1:0 sowie Christian Fassnacht, Thorsten Schick und Guillaume Hoarau mit seinem 21. Saisontreffer als weitere Torschützen sorgten für das klare Verdikt, das den Verhältnissen entsprach und den FC Sion zurück in den Abstiegskampf manövrierte. Xamax, das in Thun 2:0 gewann, liegt auf dem Barrageplatz noch einen Punkt hinter den Wallisern.

Vor allem in der Anfangsphase konnten sich die Sittener bei ihrem Goalie Kevin Fickentscher bedanken, dass sie nicht noch mehr Gegentore kassierten. Mehrere Male verhinderte dieser mit seinen Reflexen Schlimmeres. Dennoch lag die Mannschaft von Trainer Murat Yakin ab der 7. Minute im Hintertreffen.