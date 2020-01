Gibt es eine Finalissima wider Willen?

Es ist das Duell der Meister der letzten zehn Jahre, des Ersten gegen den Zweiten, der erste Höhepunkt im Schweizer Clubfussball im neuen Jahrzehnt. YB vs Basel, der Schweizer Clásico am Sonntagnachmittag (16 Uhr), verspricht den Fernsehmachern am Leutschenbach schöne Quoten, er mobilisiert die Massen. Das Stade de Suisse ist am Freitagmittag schon fast ausverkauft.