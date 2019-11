«Granit scheut sich nicht, einen Konflikt offen auszutragen»

Was war Ihre Reaktion, als Sie gesehen haben, wie Granit Xhaka von den eigenen Fans ausgepfiffen wird und danach sein Trikot auszieht?

Ich habe es in der Zusammenfassung auf BBC gesehen. Dort war ein grosses Thema, dass er Captain ist. Da habe ich mich schon gefragt, ob seine Reaktion weniger schlimm wäre, wenn er nicht Captain wäre. Ich glaube eher, dass viele der ehemaligen Arsenal-Spieler es nicht so gerne sehen, dass Granit Captain ist. Und dass dies das tieferliegende Problem ist.