Haaland trifft bei BVB-Kantersieg doppelt

Köln-Trainer Markus Gisdol hatte vor der Partie noch gescherzt, vor allem wegen Haaland den Mannschaftsbus vor das Kölner Tor platzieren zu können. Der 19-jährige Norweger kam allerdings erst in der 65. Minute auf den Platz. «Wir haben einen Plan mit ihm», sagte Favre beim Streamingdienst DAZN über den in Augsburg dreimal erfolgreichen Neuzugang.

Bürkis Kommentar mit Augenzwinkern



Der in der Offensive gewohnt ballsichere BVB blieb mit der Führung im Rücken spielbestimmend. Reus prüfte mit einem Freistoss Köln-Keeper Timo Horn (14.), der in der Partie mehrmals eingreifen musste. Hummels traf bei der anschliessenden Ecke mit dem Kopf die Latte. In der Abwehr setzte Favre trotz der schlechten Erfahrungen beim 5:3-Spektakel am vergangenen Wochenende erneut auf eine Dreierkette, die in der zweiten Halbzeit wackliger agierte.

Das Auswärtsteam konnte nur phasenweise an die starken Auftritte der vergangenen Wochen anschliessen. Die BVB-Abwehr hatte die Kölner Offensive um Uth und Jhon Cordoba gut eine Stunde absolut im Griff. Hummels überzeugte zudem als Vorlagengeber. Einen überragenden Pass des 31-Jährigen über gut 60 Meter verwertete Captain Reus, der ganz knapp nicht im Abseits stand, zum 2:0.

Sancho machte jegliche Kölner Hoffnungen auf eine Aufholjagd mit seinem Treffer nach simpler Körpertäuschung im Strafraum zunächst zunichte. Uth erzielte zwar in der 64. Minute nach einer kurzen Schwächephase der Gastgeber zwar den Anschlusstreffer, aber dann wechselte Lucien Favre sein Sturmjuwel ein. Haaland sorgte sofort für Gefahr. Zwölf Minuten dauerte es, bis er sein erstes Tor im Signal Iduna Park bejubeln konnte – und keine zehn weiteren bis zu seinem zweiten Treffer des Abends.

Erling Håland has scored five Bundesliga goals for Dortmund in 61 minutes across two sub appearances. Including this one. Oh my.pic.twitter.com/vOwTSLNGyI

— Nick Harris (@sportingintel) January 24, 2020