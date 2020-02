Haalands nächster Streich für Dortmund Erling Haaland markiert einen weiteren Treffer für Borussia Dortmund. Borussia Mönchengladbach spielt Remis gegen Hoffenheim. dpa

Borussia Dortmund hat Revanche für das Pokal-Aus bei Werder Bremen genommen und die Abstiegssorgen der Norddeutschen weiter vergrössert. Der BVB gewann am Samstag nach anfänglichen Schwierigkeiten verdient mit 2:0 (0:0) und bleibt Tabellenführer FC Bayern München damit auf den Fersen. Für die Bremer wird die Lage dagegen immer dramatischer. Durch die Erfolge der Konkurrenten hat sich die Situation noch einmal zugespitzt.

Für das Team von Trainer Florian Kohfeldt war es die neunte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen und die sechste Heimpleite in Serie. So oft nacheinander verlor Werder im Weserstadion noch nie. Vor 42 100 Zuschauern erzielten Dan-Axel Zagadou (52. Minute) und Erling Haaland (66.) die Treffer für die Dortmunder. BVB-Coach Lucien Favre vertraute jener Mannschaft, die am Dienstag in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit 2:1 gewonnen und dabei überzeugt hatte. Erstmals in seiner Dortmunder Amtszeit setzte der Schweizer damit drei Mal in Serie auf die gleiche Anfangself. Manuel Akanji wurde in der Nachspielzeit eingewechselt.

Nach Startschwierigkeiten Spiel in Griff bekommen

Allerdings taten sich die Dortmunder lange Zeit sehr schwer, Lücken in der Bremer Defensive zu finden. Werder hatte sogar mutig begonnen und den BVB anfangs unter Druck gesetzt. Erst nach der Pause wurden die Dortmunder zwingender. Nachdem Haaland zunächst noch eine Grosschance vergeben hatte, gingen die Gäste nach der folgenden Ecke in Führung. Zagadou drückte den Ball in der Mitte über die Linie. Wieder einmal sahen die Bremer bei einem Standard nicht gut aus und liefen fortan erneut einem Rückstand hinterher.

Wenig später hätte Haaland die Partie bereits entscheiden können, scheiterte aber nach feinem Zuspiel von Guerreiro an Pavlenka. Werder wirkte zwar weiter bemüht, im Spiel nach vorne gelang den Hanseaten aber nichts. Davie Selke, nach seiner Gelbsperre zurück, konnte sich ebenso wenig in Szene setzen wie Milot Rashica. Ganz anders Haaland aufseiten der Dortmunder. Nach schöner Kombination über Sancho und Achraf Hakimi war der Norweger in der Mitte eiskalt zur Stelle. Damit war die Partie gelaufen.

Leipzig bleibt an den Bayern dran

RB Leipzig hat den Aufwind aus der Champions League eindrucksvoll genutzt und bleibt dem FC Bayern auf den Fersen. Die Sachsen gewannen am Samstagabend das Spitzenspiel der Bundesliga beim FC Schalke 04 souverän mit 5:0 (1:0) und verkürzten den Rückstand auf Tabellenführer München wieder auf einen Punkt.

Marcel Sabitzer mit einem Tor nach 55 Sekunden, die Nationalspieler Timo Werner (61. Minute) und Marcel Halstenberg (67.) sowie Angelino (80.) und Emil Forsberg (89.) besiegelten die zweite Saison-Heimniederlage der Königsblauen, die trotz des fünften sieglosen Spiels in Serie auf Rang sechs bleiben. Leipzig hatte schon am Mittwoch mit einem 1:0 in der Königsklasse bei Tottenham Hotspur überzeugt.

Gladbach verspielt Sieg in Nachspielzeit

Borussia Mönchengladbachs eindrucksvolle Heimserie ist in letzter Sekunde gerissen. Nach acht Heimsiegen in Serie kam die Borussia am Samstag gegen 1899 Hoffenheim nur zu einem 1:1 (1:0). Joker Lucas Ribeiro sicherte den Gästen bei seinem Bundesliga-Debüt den Punkt (90.+2). Die Borussia hat auf Tabellenführer FC Bayern München nun sechs Punkte Rückstand. Allerdings wissen die Gladbacher noch das wegen Sturmtief «Sabine» ausgefallene Derby gegen den 1. FC Köln in der Hinterhand, das am 11. März nachgeholt wird.

Die Hoffenheimer vermieden die dritte Niederlage in Serie und einen weiteren Rückschlag im Kampf um einen Europa-League-Platz. Nationalspieler Matthias Ginter hatte Gladbach mit seinem ersten Saisontreffer in Führung geschossen (11.), Alassane Pléa scheiterte mit einem Handelfmeter an TSG-Keeper Oliver Baumann (75.). Ein Treffer des Franzosen wurde per Videobeweis aberkannt (83.).

Negativer Höhepunkt waren Schmähplakate Gladbacher Fans kurz nach der Pause gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp, die sogar zu einer Spielunterbrechung durch Schiedsrichter Felix Brych führten. «Hurensöhne beleidigen einen Hurensohn und werden von Hurensöhnen bestraft», stand in der Nordkurve. Eine Reaktion auf das Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fussball-Bundes (DFB), das Borussia Dortmund wegen Beleidigungen von Hopp zum Fan-Ausschluss bei den kommenden beiden Spielen in Hoffenheim verurteilt hatte. Nachdem Ordner intervenierten, verschwand das Plakat ebenso wie eines mit einem Hopp-Gesicht im Fadenkreuz. Gladbachs Manager Max Eberl und Kapitän Lars Stindl gingen in die Kurve, um auf die Fans einzureden.

Kölner Kantersieg in Berlin

Der 1. FC Köln hat sich mit einem der höchsten Auswärtssiege in seiner Bundesliga-Geschichte in prächtige Feierstimmung für den Rosenmontag gebracht und die Hoffnungen auf bessere Zeiten bei Hertha BSC schon wieder jäh zerstört. Die Gäste aus dem Rheinland fertigten die Berliner am Samstag im Olympiastadion mit 5:0 (3:0) ab und feierten unter Trainer Markus Gisdol bereits den sechsten Sieg in den vergangenen acht Spielen.

Per doppeltem Doppelpack trafen Jhon Cordoba (4./22. Minute) und Florian Kainz (38./62.). Für den fünften Treffer sorgte vor 46 207 Zuschauern Mark Uth (70.). In der Tabelle zogen die Kölner an den punktgleichen Berlinern (26) vorbei auf den 13. Platz. Einzig eine Verletzung von Abwehrspieler Rafael Czichos nach einem Kopfballduell trübte den Kölner Jubel.

Premiere für Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat unter Trainer Uwe Rösler erstmals in der Bundesliga gewonnen und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Nach zuvor fünf sieglosen Liga-Partien setzte sich die Fortuna am Samstag mit 2:0 (1:0) beim SC Freiburg durch. Andre Hoffmann (37. Minute) und Erik Thommy (61.) erzielten die Tore für den Tabellen-16., der nun drei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz hat. Der Treffer zum 2:0 fiel in Überzahl. Freiburgs Nicolas Höfler bekam in der Kabine einen Verband, weil er zuvor umgeknickt war.

