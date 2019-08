«Hey, es ist möglich!»

Sie besuchten mit Ihrem Team per Metro die Schweizer Botschaft in Moskau. Was hat Ihnen der Ausflug gebracht?

Eine gelungene Aktion, wie ich finde. Ein Spartak-Fan schenkte mir einen Pin des Clubs. Ein anderer fragte, ob wir Schwimmer seien. Ich verstehe ihn: Sieht man meine Postur, kann man durchaus auf diese Idee kommen. (schmunzelt)