Brutale Verletzung – sogar der Übeltäter weint

Der Südkoreaner Son kämpft mit den Tränen und ist am Boden zerstört. Er ist nicht zu trösten, nicht von den Mitspielern, nicht von den Gegnern. Der Referee zeigt ihm nachträglich Rot. Ein harter Entscheid, wenn man das Foul sieht, ein verständlicher, wenn man die böse Verletzung des Portugiesen sieht.

Son being distraught and consoled by Everton players, Aurier praying for Andre Gomes. They’re human.Accidents happen.My heart breaks for Andre Gomes???? #EVETOTpic.twitter.com/rLFLFQelRD

— skyerenaee (@skyerenaee1) November 3, 2019