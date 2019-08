«Ich habe gelernt, mich durchzubeissen»

Admir Mehmedi glaubte seinen Eltern nicht so richtig. «Admir, das gibt Muskelkater», warnten sie ihn, bevor er letzte Woche bei seinem Umzug in Wolfsburg Kartonschachteln herumtrug. Sie bekamen recht.

Mehmedi hat sich vom kleinen Malheur wieder erholt. Er ist bereit, wenn er mit dem VfL Wolfsburg am Samstag gegen Aufsteiger Köln in die Saison startet. Seit sechs Jahren ist der 28-Jährige nun in der Bundesliga, nach Freiburg und Leverkusen ist Wolfsburg seine dritte Station. Er fühlt sich sehr wohl in der unscheinbaren Stadt. «Hier habe ich meine Ruhe», sagt er.