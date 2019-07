Im Juni Super-League-Profi, im Juli arbeitslos

Trainingscamp für vereinslose Spieler

Auch Philippe Koch sucht einen neuen Arbeitgeber. Der Rechtsverteidiger trainiert im Moment in Dietikon, wo die Swiss Association of Football Players jährlich ein Trainingscamp für vereinslose Spieler organisiert. Auch 2019 sind wieder einige Fussballer aus der Super- und der Challenge League dabei. Das Training leitet der ehemalige GC- und FCL-Stürmer João Paiva. Zu seinem Job gehört es auch, den Kontakt zwischen Spielern und Vereinen herzustellen und den Profis die Wiedereingliederung in den Profifussball zu erleichtern.

Während ihre ehemaligen Arbeitskollegen seit rund zehn Tagen wieder Ernstkämpfe bestreiten, warten Wittwer, Koch und 21 Schicksalsgenossen weiter aufs erlösende Angebot. Welche Spieler ohne Vertrag sind, sehen Sie in der Bildstrecke oben.