Der Titan ist jetzt Wirtschaftskapitän

Es sind Hände, die einiges zu fassen gekriegt haben in ihrem Leben. Bälle im WM-Final (eher unglücklich) und in zwei Champions-League-Finals (einmal unglücklich, einmal triumphal), Bälle in über 400 Bundesliga-Spielen mit dem FC Bayern. Der FCB, sein fussballerischer Mutterschoss, aus ihm gebar Kahn sein Kapital, als Fussballer, Titan, Visionär, als Marke.

Wie früher beim Elfmeter

Die Hände sind zurück im Schoss. Am Dienstagmittag spricht Kahn vor über 100 Medienvertretern in München. Die neue Dekade bringt beim FC Bayern Veränderungen mit sich. Herbert Hainer ist als Präsident der neue Uli Hoeness (offiziell), Oliver Kahn schon so etwas wie der neue Karl-Heinz Rummenigge (inoffiziell). Die hausinterne Redensart ist ein «Onboarding», welches Kahn während der nächsten zwei Jahre bis zum Vorstandsvorsitzenden durchlaufen soll. «Verantwortung kann man auf keiner Universität lernen», sagt Kahn, die Lippen zusammengepresst wie früher beim Elfmeter.

Seinen Worten lauschen nicht nur die Leute in München, die Bilder gehen auch nach Doha, als «Signale dahoam», wenn man so will. Im Emirat, wo sich der Weltclub Bayern seit Jahren auf die Rückrunde vorbereitet, im Nachbarland Saudiarabiens, wo Kahn eine Goalieschule mitaufgebaut hat. Trainer Hansi Flick hat für den Dienstag nur ein Training angesetzt, am Nachmittag ist frei. König Kahn spricht, in Doha ist es schon kurz nach 13 Uhr, das Gefolge lauscht.

2019 is over, an even more exciting year to come! I wish you all a very happy new year and all the best for 2020. For me personally there are great tasks ahead. I'm so happy to return to that club and the @FCBayern family. Pack ma's! ???????????? #MiaSanMia#WeiterImmerWeiterpic.twitter.com/Fjn49EtdIE

— Oliver Kahn (@OliverKahn) January 1, 2020