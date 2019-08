Köln und HSV erst im Penaltyschiessen weiter

Eintracht Frankfurt verhinderte mit viel Mühe eine erneute Auftaktpleite im DFB-Pokal. Trotz 0:2- und 2:3-Rückstand gewann der Cup-Gewinner von 2018 dank drei Toren von Ante Rebic im Schlussspurt noch 5:3 (2:2) bei Waldhof Mannheim.

Das Team des ehemaligen YB-Coachs Adi Hütter erwischte einen miserablen Start in Mannheim. Valmir Sulejmani (3./11.) brachte Waldhof früh in Führung. Die Eintracht kam durch Treffer von Daichi Kamada (21.) und Filip Kostic (45.+2) zum Ausgleich. Trotz klarer Überlegenheit der Gäste ging Mannheim durch Jan-Hendrick Marx (73.) wieder in Führung.