Leipzig erteilt Union eine Lehrstunde

Union vorne harmlos, hinten anfällig

Dem Neuling mit vier Zugängen in der Startformation brachte dagegen offensiv kaum etwas zustande, sieht man von einem Versuch von Grischa Prömel ab, bei dem RB-Goalie Peter Gulacsi eingreifen musste (29.). Auch der erfahrene Christian Gentner, im Sommer vom besiegten Relegationsgegner VfB Stuttgart gekommen, brachte keine Ordnung ins Spiel. Für ihn kam zur zweiten Halbzeit der Ex-Mainzer Anthony Ujah. Der ehemalige Dortmunder Neven Subotic blieb auf der Bank.

Für die Leipziger, die in der 2. Liga bei Union nie gewinnen konnten, wurde es bei teilweise heftigem Regen ein lockerer Liga-Aufgalopp. Nagelsmann hatte bei seiner Leipziger Liga-Premiere keiner der sechs Neuzugänge von Beginn an gebracht. Am Ende waren Union mit vier Gegentore noch gut bedient.

Frankfurt mit Blitzstart zum Sieg

Mit einem Blitztor hat Rückkehrer Martin Hinteregger Eintracht Frankfurt einen gelungenen Saisonstart beschert. Der österreichische Nationalspieler traf gegen Hoffenheim bereits in der ersten Minute zum 1:0-Sieg für die Hessen, die damit eine erfolgreiche Generalprobe für das Playoff-Hinspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag bei Racing Strassburg feierten.

Die Eintracht, die kurz vor der Verpflichtung des Niederländers Bas Dost von Sporting Lissabon steht, verpasste die Vorentscheidung, so dass es für die Hausherren bis zum Schluss eine Zitterpartie blieb. In der 87. Minute hätte Ishak Belfodil fast noch den Ausgleich erzielt. Ein Punkt wäre für Hoffenheim und den neuen Cheftrainer Alfred Schreuder doch etwas schmeichelhaft gewesen.

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 1:0(1:0)

50'200 Zuschauer. – Tor: 1. Hinteregger 1:0. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Fernandes (verwarnt), ohne Sow (verletzt). Hoffenheim mit Zuber.

Union Berlin - RB Leipzig 0:4 (0:3)

22'012 Zuschauer. – Tore:16. Halstenberg 0:1. 31. Sabitzer 0:2. 42. Werner 0:3. 69. Nkunku 0:4. – Bemerkung: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).