«Man sieht die Handschrift Petkovics»

Steve von Bergen, als Fussballer nicht immer gleicher Meinung wie die Journalisten, ist jetzt Journalist. An der Nations League ist er als Co-Kommentator beim welschen Fernsehen dabei, sein Einstand beim 1:3 der Schweizer gegen Portugal am Mittwoch verlief zufriedenstellend. «Zumindest erhielt ich keine negativen Reaktionen», sagt von Bergen. Es ist erst zwei Wochen her, dass er seine erfolgreiche Karriere beendete. Mit seinem ersten Tor für YB in der letzten Viertelstunde von 13557 Super-League-Minuten zum 4:0 gegen Luzern kurz vor Übergabe des Meisterpokals im ausverkauften Stade de Suisse – den Captain von Bergen in Empfang nahm. Es war ein emotionaler Abschied für den vierfachen Meister (zweimal mit dem FCZ, zweimal mit YB).