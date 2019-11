ManUnited erleidet nächsten Rückfall

Unentschieden gegen Leader Liverpool, Sieg bei Partizan Belgrad in der Europa League, Sieg bei Norwich in der Meisterschaft, Sieg bei Chelsea im Liga-Cup: Sie wähnten sich im Aufwärtstrend bei Manchester United, doch am Samstag folgte schon wieder ein Dämpfer. Die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer verlor in Bournemouth 0:1 und bleibt nach elf Spielen auf 13 Punkten sitzen.