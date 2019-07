Manuel Neuers Berater macht die Bayern nervös

Nach zwei Jahren, die umständehalber schwierig und anstrengend waren, befindet sich Manuel Neuer nach dem Eindruck seiner Wegbegleiter nun wieder in gehoben erwartungsvoller Stimmung. «Wenn er merkt, der FC Bayern klotzt ran, dann wird er noch mal richtig aufblühen», verspricht Kroth. Woraus sich allerdings die Frage ergibt, was passiert, wenn das laut Uli Hoeness «grösste Investitionsprogramm der Vereinsgeschichte» weiterhin dem Investitionsprogramm für den Bau des Berliner Grossflughafens gleicht. Den Generationswechsel beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft zu begleiten, das sei für Neuer eine spannende Herausforderung, sagt Kroth, doch er sagt auch: «Manuel ist erfolgsorientiert. Mein Eindruck ist, dass der Abstand zu den vier englischen Top-Teams schon gravierend ist und der Münchner Kader aktuell noch nicht entsprechend – also konkurrenzfähig – aufgestellt ist, um auch die Ziele von Manuel ernsthaft anzugehen.»

Kroth, Inhaber der in Dortmund ansässigen Agentur «Pro Profil», kennt das Geschäft aus allen Blickwinkeln. Bis 1990 hat er 14 Jahre in der Bundesliga gespielt, unter anderem beim 1. FC Köln, dem Hamburger SV und Borussia Dortmund, fünf Jahre später gründete er seine Firma, Manuel Neuer betreut er seit Schalker Zeiten. Als sich Neuer vor neun, zehn Jahren bereit fühlte, seine Heimatstadt Gelsenkirchen zu verlassen, konnte Kroth dem Klienten eine hübsche Auswahl von Angeboten prominenter Interessenten in England und Spanien präsentieren, «aber Manuel hat sich nach fünf Minuten für die Bayern entschieden», und das haben beide Seiten nie bereut.

Soll er den Vertrag verlängern? Sein Berater sagt offen: «Das ist nicht das einzige Modell.»

Wie seine verehrten Kollegen Iker Casillas in Madrid und Gianluigi Buffon in Turin wurde Neuer zu einer charakteristischen Grösse im Klub, doch wie bei Casillas und Buffon stellt sich nun auch für ihn die Frage, ob er in seinem Fussballer-Leben nicht noch etwas Neues probieren möchte. Sein Vertrag mit den Bayern gilt bis 2021, an das Karriere-Ende mit dann 35 Jahren denkt Neuer nicht: «2021 will er nicht aufhören», sagt Kroth, und deshalb käme «jetzt die Phase, in der er sich entscheiden muss: Wie geht es perspektivisch weiter? Die Vertragsverlängerung und ein Karriereende beim FC Bayern ist natürlich das naheliegende Modell. Aber nicht das einzige.»

Diese Überlegungen haben auch mit den Erfahrungen der vorigen Saison zu tun, die Neuer sicher nicht als eines seiner schönsten Jahre in Erinnerung behalten wird. Neuer habe «vor allem mental unter Stress gestanden», erzählt Kroth. Die öffentlichen Debatten um das Leistungsvermögen des Nationaltorwarts liessen sich nicht ignorieren, hat dessen Manager festgestellt: «Vieles wurde irgendwie zusammengerechnet und gegen ihn gedeutet. Er verfolgt diese Diskussionen nicht bewusst, aber er hat das natürlich mitbekommen. Diese automatischen Schlussfolgerungen zeigen dann irgendwie schon Wirkung. Denn unter dem Strich hiess es doch: ‹Er ist jetzt 33 Jahre alt, jetzt geht er allmählich kaputt› ... Viele haben seine Leistungen so gedeutet, als habe er das Aussergewöhnliche und Unbezwingbare verloren.»

Manche ahnten schon die Rücktrittserklärung

Manuel Neuer ist kein Sportler, der immerzu nach Heldenverehrung verlangt, aber ungewohnt war die Situation schon, dass ständig der Anteil des Torwarts seziert wurde, wenn der FC Bayern ein Gegentor bekam, und dass dann immer wieder und nicht selten mit dramatischen Tönen der Gesundheitszustand des im WM-Jahr fast eine Saison lang absenten Kapitäns thematisiert wurde. Als er sich im Frühling in einem Spiel bei Fortuna Düsseldorf einen Muskelfaserriss zuzog, kursierten sofort wilde Spekulationen, und mancher Kenner ahnte schon die bevorstehende Rücktrittserklärung.