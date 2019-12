Mourinho verliert gegen seine alte Liebe Chelsea

Das Bild, es war ungewöhnlich. Tottenham empfängt Chelsea und José Mourinho steht nicht in der Coaching Zone des Auswärtsteams, sondern in derjenigen der Gastgeber. Lange war Chelsea die grosse Liebe des Portugiesen, jetzt coacht er Stadtrivale Tottenham. Am Sonntagabend trafen die beiden Teams unter neuer Voraussetzung aufeinander – mit besserem Ende für Chelsea. Mourinhos früherer Club gewann dank einem Doppelpack von Willian (12. und 45+4. per Foulpenalty) 2:0.