Mit Glatze und imposantem Bart: Wer ist dieser GC-Hooligan?

Wer ist der Hooligan, der die Grasshoppers-Spieler am Samstag in Luzern mutmasslich genötigt hat, ihre Trikots abzugeben? Und damit zum Abbruch des Spiels zwischen GC und dem FC Luzern beitrug? Stefan N., der Rädelsführer mit der Glatze und dem imposanten ­grauen Bart, ist in der Szene kein Unbekannter. Schon vor Jahren war er in Zürichs rechtsextremer «Hardturm-Front» als Hopper-Fan aktiv.