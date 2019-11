Mourinho: «Mir ist klar geworden, dass ich Fehler gemacht habe»

Vor seinem ersten Spiel mit Tottenham Hotspur konnte José Mourinho gar nicht aufhören zu strahlen. Der neue Spurs-Coach, der am Samstag im London-Derby bei West Ham United erstmals auf der Bank sitzen wird, betonte mehrmals, wie sehr er sich auf die Rückkehr an die Seitenlinie und den Job in London freue. «Ich könnte nicht glücklicher sein», schwärmte er im Interview der Vereinswebsite. «Und wenn ich nicht so glücklich wäre, wäre ich nicht hier», sagte Mourinho. Von seinem Vorgänger Mauricio Pochettino hatten sich die Spurs erst am vergangenen Dienstagabend getrennt.