Nicolas Hunziker verlässt den FC Thun

Nach zwei verletzungsgeplagten Jahren löst der FC Thun den Vertrag mit Mittelstürmer Nicolas Hunziker auf. Dies teilt der Klub aus dem Berner Oberland in einer Medienmitteilung mit. Sein Vertrag hätte noch bis kommenden Sommer gedauert.

Der 23-Jährige Baselbieter stiess im Sommer 2017 zum FC Thun. In 43 Einsätzen konnte er sechs Tore verzeichnen. Hunziker wurde, wie auch zuletzt, immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

«Meine gesundheitlichen Probleme haben leider das verhindert, was ich am liebsten mache: auf dem Feld zu stehen, Tore zu schiessen und als Team Ziele zu erreichen», lässt sich Hunziker in der Medienmitteilung zitieren.