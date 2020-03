«Nie im Leben wird diese Saison zu Ende gespielt» – der Podcast In der «Dritten Halbzeit» geht es um den Fussball in Zeiten des Coronavirus. Und es gibt Tipps vom Ex-Profi, wie man sich zuhause fit hält. Florian Raz

Wie in der ganzen Schweiz herrscht auch bei unserem Fussball-Podcast ein wenig der Ausnahmezustand. Für einmal sind wir nur via Computer miteinander verbunden – eine Gesprächspartnerin kann das Programm nicht auf ihren Geschäftscomputer laden und fällt aus. Und trotzdem gibt es auch in der fussballfreien Zeit die «Dritte Halbzeit».

Die Themen: Wie kann sich der Schweizer Fussball durch die Virenpause retten? Fabian Ruch erklärt, wieso die derzeit unterbrochene Saison nie und nimmer bis am 30. Juni zu Ende gespielt werden kann. Kay Voser und Fabian geben Fitness-Tipps für die eigenen vier Wände. Stichwort «Burpees». Und wir sammeln die schönsten Spiele der Geschichte, die uns durch die lange Zeit ohne frischen Fussball bringen sollen.

Gerne können Sie uns Ihre Lieblingspartien unter diesem Link angeben. Wir werden versuchen, eine Playlist zusammen zu stellen.

