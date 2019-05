Niemand dominiert seine Liga so wie YB – sagen die Daten

Die Super League geht – wie jede andere Liga in Europa – in die Endphase. Vier Spiele stehen noch aus, und man ist sich irgendwie nicht ganz sicher: Ist diese Liga nun spannend, weil noch sechs Teams es sowohl in die Europa League schaffen als auch absteigen können? Oder ist sie langweilig, weil der erste und der zweite Platz schon lange vergeben sind?