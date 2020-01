Noch ein MLS-Söldner für den FC Thun

Nachdem der FC Thun am Montag die Verpflichtung von Leonardo Bertone bekannt gegeben hatte, folgt einen Tag später bereits die nächste Vollzugsmeldung: Auch Nicolas Hasler wird in der Rückrunde neu für die Oberländer im Einsatz stehen.

Der 28-Jährige spielte ab 2011 während sechs Jahren beim FC Vaduz und absolvierte dabei auch 65 Spiele in der Super League. Zudem gehört Hasler der liechtensteinischen Nationalmannschaft an und bestritt bisher 67 Länderspiele. 2017 wechselte er in die nordamerikanische Major Soccer League.