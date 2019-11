«Nun hat der Himmel einen Engel zurückerhalten»

In der Nati war es unter Kuhn wie in einer Familie. Er hat uns Spielern sehr viel Eigenverantwortung gelassen. Ich weiss auch noch, dass er sich nach den Spielen bei jedem – auch den Ersatzspielern per Handschlag bedankt hat. Später habe ich ihn einmal getroffen und gefragt, warum er das mache. Da hat er mir erklärt, dass es ihm immer so leid tue, nicht alle aufstellen zu können, die gut trainieren.

Es gab auch wirklich lustige Aktionen. Wenn wir in Feusisberg eingerückt sind, hat er zweimal trainieren lassen. Am Abend an der Bar haben wir dann abgemacht, dass wir am nächsten Morgen voll trainieren, dann dem Trainer sagen, dass wir müde sind und er doch das Training ausfallen lassen möge. So ist dann auch passiert. Er war ein wirklich netter Mensch und es tut mir sehr leid.»

David Degen, Nationalspieler unter Köbi Kuhn

«Mit tiefem Bedauern habe ich vom Tod von Köbi Kuhn erfahren. Er war ein grossartiger Trainer und Mensch, dem ich sowohl sportlich als auch menschlich sehr viel zu verdanken habe. Unter ihm für die Schweiz zu spielen war immer etwas Besonderes. Ich werde ihn vermissen! Seiner Familie wünsche ich viel Kraft in diesen schweren Stunden.»

Daniel Gygax (Mitte), Nationalspieler unter Köbi Kuhn:



«Ich war gerade im Training mit der U-16 des FCZ. Als ich in die Kabine kam, hatte ich mehrere Anrufe in Abwesenheit, unter anderem von meiner Frau. Da lief es mir kalt den Rücken runter, das war ein Schock, eine schlimme Nachricht. Man bekommt ja nie so genau alles mit. Ich dachte, es ginge ihm besser. Köbi machte mich zum U-21- und A-Nationalspieler. Wir hatten durch den FCZ immer eine Verbindung, er war immer an den Spielen. Ich habe mehrmals gelesen, dass ich Alice Kuhns Lieblingsspieler gewesen sein soll, da ich sie an den jungen Köbi erinnere. Von ihr habe ich das aber so nie gehört.

Mein letzter Kontakt mit Köbi war an seiner Buchvernissage in Zürich, vor rund zwei bis drei Monaten. Er hatte schwere Zeiten hinter sich, das merkte man. Er war nicht mehr so fit wie früher. Trotzdem war er noch immer für einen Spruch zu haben, das zeichnete ihn aus.