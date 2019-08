Nun ist es offiziell – Ajeti wechselt zu West Ham

Zweit Tage nach Kollers kleiner Ausrede ist klar, dass die Verhandlungen mit West Ham United der wahre Grund für die Fragezeichen hinter Ajetis Einsatz waren. Der 22-jährige Stürmer hat soeben einen Vertrag beim Club aus der Premier League unterschrieben. Der FCB kassiert eine Ablösesumme von rund zwölf Millionen Franken.

We are delighted to announce the signing of 22-year-old Switzerland international striker Albian Ajeti from FC Basel! #WelcomeAjetihttps://t.co/ePuZfnECyW

— West Ham United (@WestHamUtd) August 8, 2019