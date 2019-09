Österreichs Fussball-Woche: Gratuliere, Herr Nachbar!

Und wer klopft jetzt an die Top 10 an, vor Nationen wie Tschechien, Dänemark oder Griechenland? Richtig, Österreich. Der werte Nachbar hat eine unglaubliche Europacup-Woche hinter sich. Sie ging los am Mittwoch, mit einem 6:2 von RB Salzburg gegen Genk, womit der Serienmeister auch Ambitionen auf einen Achtelfinal-Platz in der Gruppe mit Liverpool und Napoli anmeldete.

???????? La semaine historique des clubs autrichiens en Coupe d'Europe :Salzburg - Genk : 6-2LASK Linz - Rosenborg : 1-0Mönchengladbach - Wolfsberger AC : 0-4L'Autriche pas loin d'entrer dans le Top 10 au coefficient Uefa ! #UEL#UCL — Pierre Gorce (@pierregorce12) September 19, 2019

Insbesondere Erling Braut Haaland spielte gross auf: Der 19-jährige Norweger steht schon in der Liga bei elf Toren in sieben Partien. Gegen Genk gelangen ihm drei Treffer, erst noch in einer Halbzeit - er ist damit der jüngste lupenreine Hattrick-Schütze in der Geschichte der Champions League.

Die Huldigungen an Salzburg und Spektakelmacher Haaland waren noch nicht ganz verklungen, als die Österreicher in der Europa League schon nachlegten. Der Linzer ASK, in der Qualifikation zur Champions League zwar erst gegen den FCB erfolgreich, dann aber an Brügge gescheitert, gewann in der Europa League mit 1:0 gegen Rosenborg Trondheim.

Stell dir vor, du bist der LASK, gewinnst ein Europacup-Spiel gegen Rosenborg und am nächsten Tag redet KEIN MENSCH von dir.#bmgwac — Philipp Eitzinger (@PEitzinger) September 19, 2019

Das ging aber ziemlich unter, im Trubel um den Coup des Wolfsberger AC. In der Auslosung noch in zuverlässiger Regelmässigkeit mit dem ungleich grösseren Wolfsburg aus Deutschland verwechselt, dürfte die Kärntner seit dem späten Donnerstagabend gerade in Deutschland jeder kennen.

4:0 siegte der krasse Aussenseiter bei Borussia Mönchengladbach, 3:0 stand es schon zur Pause. Der Bundesligist um die Schweizer Nationalspieler Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria drohte regelrecht auseinanderzufallen. Häme und ein paar feine Grüsse aus Österreich waren den Deutschen sicher.

Es kommen grad viele Glückwünsche aus Düsseldorf, Köln, Leverkusen, Gelsenkirchen und Dortmund rein. ???? — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) September 19, 2019

Und aus der Schweiz? Gibt es allenfalls einen neidischen Blick auf die denkwürdige österreichische Fussball-Woche. Gratuliere, Herr Nachbar!