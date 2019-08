Özil sucht den Weg aus dem goldenen Käfig

An diesem Wochenende könnte Mesut Özil endlich wieder dort stehen, wo er sich am wohlsten fühlt: auf dem Fussballplatz. Die Chancen stehen gut, dass der Arsenal-Profi am frühen Samstagabend auswärts gegen Liverpool erstmals in dieser Saison zum Einsatz kommt. Nach dem versuchten Raubüberfall auf ihn, der Sorge um seine Sicherheit und seinem krankheitsbedingten Ausfall am zweiten Spieltag der Premier League könnte ein Auftritt in Anfield etwas Normalität zurück in Özils Alltag bringen.