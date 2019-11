Pepe ist ein Allerweltsnamen. So heissen Pizzaiolos und Postboten, und so wird der Abwehrchef des FC Porto seit Ewigkeiten gerufen. Am Donnerstagabend steht Pepe kurz vor Spielende seelenruhig vor dem Sektor mit den YB-Anhängern und lässt ein gellendes Pfeifkonzert über sich ergehen. 2:1 führt Porto, die wütenden Fans sind der Meinung, Pepe habe auf Zeit gespielt und simuliert, und der gelassene Pepe ist der Meinung, dass er sich das nicht gefallen lassen muss.