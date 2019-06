Petkovic: «Zum Glück ist es kein WM-Achtelfinal»

«Zum Glück ist es diesmal kein Achtelfinal. So müssen wir keine Angst haben, da wieder auszuscheiden», scherzte Petkovic an der Medienkonferenz vor dem Nations-League-Halbfinal gegen Portugal. Etwas ernster meldete er gleich mal die Schweizer Ambitionen an: «Wir sind nach Porto gekommen, um das Turnier zu gewinnen.» Und Captain Granit Xhaka ergänzte: «Wir können und wollen Geschichte schreiben.»

2018 «zu ängstlich» agiert

Es ist dieses Selbstverständnis, das der Nati so grausam um die Ohren fliegt, wenn sie in diesen grossen Spielen scheitert. Eine der letzten schweren Niederlagen kassierte sie in Portugal, im entscheidenden Spiel der Qualifikation zur WM 2018. «Zu ängstlich», hätten sie damals gespielt, gibt Xhaka nun zu. Ein Fehler, der so nicht mehr passieren soll. Deshalb war Petkovic bemüht, zu betonen, dass er seine Vorbereitung nicht am Gegner orientieren wollte. Wer neben Cristiano Ronaldo, den er als «Kirsche auf der Torte bezeichnete» stürmt, spielt ihm keine Rolle.

Auch Xhaka der Überzeugung: »Wenn wir uns auf unsere Qualitäten konzentrieren, dann können wir Portugal ärgern.» Das ist auch dem Gegner bewusst. Der portugiesische Offensivspieler Bernardo Silva wollte auf Nachfrage eines Journalisten gar nicht erst auf ein mögliches Finalduell mit seinen englischen ManCity-Teamkollegen eingehen: «Zuerst müssen wir ein sehr starkes Team schlagen.»