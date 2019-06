«Plötzlich fand ich meinen vierjährigen Sohn auf dem Boden»

Seine härteste Zeit erlebte er aber in der Saison 2015/16, als er 247 Tage am Stück keine Partie bestreiten konnte. Doch dies war für ihn zweite Priorität. Er dachte sogar daran, den Fussball ganz sein zu lassen. Es waren private Sorgen, welche die Rehabilitation vom Haarriss im Wadenbein hinauszögerten. Vor allem die Anfälle seines Sohnes sorgten dafür, dass Wilshere und seine Frau Nächte lang kein Auge zubekamen. In der Kurzdoku oben spricht Wilshere über diese Leidenszeit – und wie Trainerlegende Arsène Wenger damit umging.