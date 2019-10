1500 Polizisten für die ersehnte Revanche

Bereits vor dem Hinspiel des Finals der Copa Libertadores, des südamerikanischen Pendants zur Champions League, zwischen Boca und River war von einem einmaligen Ereignis die Rede. Erstmals trafen die Erzrivalen im wichtigsten Clubspiel des Kontinents aufeinander. Nach dem 2:2 in der ersten Partie in Bocas «Bombonera» wurde das Rückspiel vielerorts zum Spiel des «Jahrhunderts» erkoren. Weil der Teambus von Boca Juniors auf dem Weg ins River-Stadion attackiert und mehrere Spieler verletzt worden waren, musste die Partie zuerst um einen Tag verschoben werden. Später verlegten die Verantwortlichen von Südamerikas Fussballverband die Partie gar nach Madrid. Das wichtigste Clubspiel in Argentiniens Fussball, ausgerechnet in der Hauptstadt des früheren Besetzers Spanien? Mehr Demütigung ging nicht. Nun, für Boca schon. Nach 1:0-Führung verlor «El Rey de Copas» (Übers. König der Pokale) 1:3 nach Verlängerung.

Video: Da weint sogar der Kommentator