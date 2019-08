Ridge Munsy zurück nach Thun

Die Verpflichtung Munsys ist eine Folge der dünnen Personaldecke der Offensivabteilung. «Als sich nach dem Abgang Dejan Sorgics auch noch Saleh Chihadeh verletzt hat, mussten wir reagieren,» wird Sportchef Andres Gerber zitiert. «Besonders gerade auch hinsichtlich der kommenden englischen Wochen.»

Auch neben dem Rasen sei der lebensfrohe kongolesisch-schweizerische Doppelbürger in Thun in bester Erinnerung, so der Club in der Mitteilung weiter: «Ob als zweikampfstarker Mittelstürmer auf dem Platz oder als begnadeter Sänger an der FC Thun Night neben dem Spielfeld, Munsy wurde von den Thun-Fans schnell ins Herz geschlossen».

Über die Vertragsmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.