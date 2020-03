Ronaldo macht aus seinen Hotels Spitäler Der Superstar von Juventus stellt seine Vier-Sterne-Häuser in der Corona-Pandemie für Patienten zur Verfügung. erh

Cristiano Ronaldo 2016 bei der Eröffnung seines Hotels in Funchal, das jetzt zu einem Spital wird. (Bild: Getty)

In Krisenzeiten wie der aktuellen rückt die Gesellschaft zusammen und steht füreinander ein. Auch Cristiano Ronaldo tut das. Der Superstar, der bei Juventus unter Vertrag steht, besitzt in Portugal zwei Hotels. Diese stellt er nun als Spitäler zur Verfügung. Gleichzeitig kündigt der Stürmer an, für alle Kosten der Patienten und medizinischen Angestellten aufzukommen.

In Funchal und Lissabon befinden sich die zwei Vier-Sterne-Hotels, die in Zukunft als Spitäler dienen sollen. Die CR7-Hotels sind unter anderem mit eingerahmten Trikots, Abdrücken der Fussballschuhe Ronaldos und Illustrationen seines Lebens dekoriert.

Der 35-Jährige hatte sich wie seine Teamkollegen nach dem positiven Befund von Mitspieler Daniele Rugani in Quarantäne begeben. Diese verbringt er in seiner Heimat Madeira, um sich um seine dreissig Jahre ältere Mutter zu kümmern, die vor Wochenfrist einen Schlaganfall erlitten hatte. Eine Rückkehr für den Fussballer nach Italien ist aufgrund der ausgerufenen Einreisebeschränkungen zurzeit nicht möglich.

Am Samstag hatte Ronaldo auf Instagram in einem Post geschrieben, dass der Schutz menschlichen Lebens momentan über allen anderen Interessen stehen müsse und wie wichtig es deshalb sei, den Vorgaben der WHO und lokalen Behörden Folge zu leisten.

----------

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast

Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.