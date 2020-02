Saudiarabien lanciert Frauen-Fussballliga Vor zwei Jahren wurde es in Saudiarabien Frauen erstmals gestattet, Fussball vor Ort zu schauen. Nun überlegt sich das umstrittene Land eine eigene Frauen-Liga. hua

In Saudi-Arabien wird es bald eine Fussballliga nur für Frauen geben. AP Photo/Courtesy of Reema Abdullah, Keystone Es ist ein weiterer Schritt der Reformen, die Kronprinz Mohammed bin Salman eingeführt hat. EPA/BANDAR ALJALOUD, Keystone Dazu gehört auch, dass saudische Frauen vor zwei Jahren erstmals in der Geschichte des Landes ein Fussballspiel besuchen durften. STR, Keystone Das ultrakonservative Land öffnet sich allmählich. 2015 durften Frauen erstmals wählen gehen und sich zur Wahl stellen. Ahmed Yosri, Keystone Die Lockerungen sind Teil eines Modernisierungsprogramms des Kronprinzen Mohammed bin Salman. Presidency Press Service/Pool Photo, Keystone 2017 fand im Land ebenfalls zum ersten Mal eine Comic Con statt. File, Keystone Frauen werden jedoch immer noch mit vielen Restriktionen belegt. Beispielsweise darf eine Frau nur dann arbeiten, wenn sie das Einverständnis ihres sogenannten Beschützers hat. Hasan Jamali, Keystone Berufswege stehen den Geschlechtern ausserdem nicht gleichermassen offen. Für Frauen gibt es noch zahlreiche Einschränkungen auf dem Arbeitsmarkt. Mast Irham, Keystone Auch zum Reisen, Studieren oder Heiraten braucht eine Frau das Einverständnis ihres Beschützers. Hasan Jamali, Keystone Unverschleiert darf sich keine Frau in der Öffentlichkeit zeigen. Mast Irham, Keystone Sich scheiden zu lassen, ist für saudische Frauen immer noch schwer. Sie stossen dabei in jedem Fall auf mehr Schwierigkeiten als Männer. Vahid Salemi, Keystone Die Frauen müssen die Zeit beschränken, die sie mit Männern von ausserhalb der Verwandtschaft verbringen. Ein Grossteil der öffentlichen Gebäude ist strikt nach Geschlechtern getrennt. str, Keystone 1 / 12

Eine eigene Fussball-Liga für Frauen in Saudiarabien? Wer hätte dies vor einigen Jahren in diesem als ultrakonservativ bekannten Land für möglich gehalten? Nun wird es Realität. Erst vor zwei Jahren wurde im Emirat Frauen die Erlaubnis zuteil, sich Fussballspiele auch im Stadion anzusehen – nun steht der nächste grosse Schritt an. Das Emirat bekommt eine eigene Frauenliga, die meisten Spiele sollen in der Hauptstadt Riad, sowie in Dschidda und Dammam ausgetragen werden.

Dieser nächste Wurf gehört zu den Reformen, die Kronprinz Muhammad bin Salman in den letzten Jahren einführte, berichtet bbc.com. «Der Start dieser Liga ist ein weiterer grosser Schritt in die Zukunft für unser Land, unsere Gesundheit und unsere Jugend», sagte Prinz Khaled bin Alwaleed bin Talal, Präsident des nationalen Sportverbandes.

Von offizieller Seite wird erklärt, dass diese Reform ein weiterer Schritt für die Rechte der Frauen im Sport sei. Aktivisten sagen hingegen, es müsse weiterhin noch viel geschehen, um die Rechte der Frauen in Saudiarabien zu stärken.