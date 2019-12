Shaqiri-Assist aberkannt, Liverpool siegt dennoch

Gegen den Aussenseiter hatten die Reds daheim in Anfield aber grosse Probleme. Watford hatte beim Debüt des neuen Trainers Nigel Pearson durchaus gute Chancen für einen Punktgewinn. Am Ende blieb es aber beim 16. Liga-Heimsieg in Serie für Liverpool. Damit kann Liverpool nun gelassen zur Club-WM nach Katar reisen, wo am 18. Dezember der Halbfinal ansteht. Beim Liga-Pokal-Spiel bei Aston Villa einen Tag zuvor soll eine U23-Mannschaft auflaufen.