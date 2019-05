Siebenkampf im Niemandsland

Das Spiel steht im Zeichen des Abstiegskampfs. Doch mit einer Prise Optimismus lässt sich auch sagen: Der FCZ liegt bloss drei Punkte hinter dem Viertplatzierten Thun und einem Europacup-Platz. Nur: Beim FCZ muss man derzeit Optimisten suchen, selbst Magnin ist momentan zu wenig verwegen, um der Situation das Positive abzugewinnen. Er bemüht sich um Realismus. Heute zu viel Zukunftsvertrauen – und es wird ihm morgen um die Ohren geschlagen. Also sagt er: «Wir müssen aufpassen. Xamax hat das Momentum.» Und er handelt danach. Er lässt bereits jetzt Lausanne und Aarau aus der Challenge League beobachten. Für den Fall der Fälle. Für die Spiele in der Barrage.

Magnin ist angeschlagen, eine Grippe plagt ihn, und auch Kritik prallt an ihm weniger ab als noch Anfang Saison. Doch er ringt um Gelassenheit, das Spiel gegen Xamax will er nicht überbewerten. «Wir machen kein Motivationsseminar oder ein Ja-nicht-verlieren-Trainingslager, wie ich das in meiner Karriere auch schon erlebt habe.» Einzig für den Neuenburger Kunstrasen, da bedarf es einer ordentlichen Vorbereitung, die Mannschaft trainiert in Thalwil oder beim Fifa-Hauptsitz – überall dort, wo man sich auf den Platz auf der Maladière vorbereiten kann.

Bei Xamax fehlt Raphaël Nuzzolo, die offensive Überlebensgarantie der Neuenburger, aber auch Igor Djuric, der Abwehrchef. Er fiel in der Vorrunde verletzt aus. Mit ihm konnte Xamax nun die Zahl der Gegentore pro Spiel von 2,3 auf 0,8 senken. Auf einen möglichen Vorteil angesprochen, sagt Magnin, dass bei ihnen Stürmer Stephen Odey auch gesperrt fehle. Tatsächlich ist die Offensive ein Problem. Der FCZ schiesst seit geraumer Zeit zu wenig Tore. In den vergangenen sieben Spielen waren es bloss zwei. Dem Angriffsspiel mangelt es an Torgefahr und Inspiration. Auch weil der 9-fache Saisontorschütze Benjamin Kololli zuletzt an einer starken Fussprellung litt und darum nie von Anfang an eingesetzt werden konnte. Dem Flügelspieler soll es wieder besser gehen.

Was ebenso im Abstiegskampf für den FCZ spricht: Die Direktbilanz mit Xamax, die ist diese Saison positiv, dazu das verhältnismässig leichte Restprogramm. Was gegen ihn spricht: die miserable Auswärtsbilanz. Fern vom Letzigrund hat der FCZ nur 13 Punkte geholt. Bloss ein Club war schlechter: GC.

Restprogramm: Xamax (a), Thun (h), Luzern (a), St. Gallen (h)

Xamax:Die Ziele verändern sich

In der Winterpause hätten sie in Neuenburg Platz 9 mit Handkuss genommen. Aber jetzt, vier Runden vor Schluss, stellt Stéphane Henchoz fest: «Die Ziele verändern sich. Heute haben wir die Möglichkeit, mehr zu sein als bloss Barrage-Teilnehmer.»

Seit Henchoz Trainer ist, hat Xamax 7 von 13 Spielen gewonnen. Er stützt sich dabei auf ein Team, das von Anfang an wusste, dass es in dieser Saison nur um eines spielt: sein Überleben in der Super League.

Und natürlich stützt er sich auf ihn: Raphaël Nuzzolo, 35 Jahre jung, 14 Tore, 14 Assists. Ausgerechnet er fehlt zwar gegen den FCZ gesperrt. Aber war es ein Zeichen, dass sich das Team von ihm emanzipieren kann? Das 2:0 in Thun am letzten Sonntag war der erste Neuenburger Sieg ohne Tor oder Assist von Nuzzolo. Henchoz jedenfalls stellt voller Selbstvertrauen fest: «Die Teams, die vor uns stehen, müssen sich ein paar Fragen stellen.»