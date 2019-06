Sorgics Wunsch, Rapp vor Rückkehr

Nun deutet vieles auf eine Rückkehr des gross gewachsenen Tessiners hin, der in 95 Spielen für die Berner Oberländer dreissig Tore erzielt hat. Der 26-Jährige will in der Super League spielen. Im letzten halben Jahr war er an St. Gallen ausgeliehen, kam in der Ostschweiz insgesamt zu 16 (Kurz-)Einsätzen und schoss zwei Treffer. Und in Thun könnte im Sturm bald Handlungsbedarf bestehen.

Der Rückblick der Zaungäste

Dejan Sorgic, in der letzten Saison mit fünfzehn Toren der beste Thuner Torschütze, hat gegenüber den Verantwortlichen den Wunsch geäussert, ins Ausland zu wechseln, sollte ein für alle Parteien passendes Angebot kommen. «Ich werde bald 30», sagt Sorgic. «Jetzt ist vielleicht meine letzte Chance auf ein solches Abenteuer.» Konkrete Offerte liege im Moment keine auf dem Tisch, meint der Zuger. Er weiss aber, dass das Transferfenster noch lange geöffnet ist. Andres Gerber rechnet jedenfalls mit einem Abgang von Sorgic und hat sich längst nach Alternativen umgesehen – und wohl in Rapp gefunden.

Der Sportchef will die Personalie weder be­stätigen noch dementieren, sagt aber, dass es sich beim Spieler, mit dem er sich in Verhandlungen befindet, um einen «spe­ziellen Fall» handelt. Es ist eine Beschreibung, die auf Rapp passt – wegen seiner Thuner Vergangenheit, aber auch deshalb, weil Lausanne einst rund eine Million Franken nach Thun überwies und damals niemand damit rechnete, dass der Stürmer so bald wieder im Trikot des FCT auflaufen würde.

Während hinter den Kulissen also an der Mannschaft der nächsten Saison gebaut wird, geht es auf dem Feld deutlich gemächlicher zu und her. Am Freitagmorgen lädt Marc Schneider zum ersten Training nach der Sommerpause. Einen «leichten Aufgalopp» nennt es der Trainer. Am Spielfeldrand lassen die paar wenigen Zaungäste die letzte Saison Revue passieren. Es sei schon schade, habe man den Cupfinal nicht gewonnen, sagt einer, und ein anderer entgegnet, dass man am letzten Spieltag in der virtuellen Tabelle bis zur 86. Minute auf dem 3. Rang gestanden sei, ehe Lugano gegen GC noch ein Tor gelang.

Diese letzte Partie in Sitten ist gerade einmal drei Wochen her, der Cupfinal knapp vier. Die Sommerferien sind kurz, und doch liegen diese beiden leisen Enttäuschungen, die von den Berner Oberländern aber nie als solche bezeichnet wurden, gefühlt schon viel länger zurück.