Spielmann «auf dem Weg der Besserung»

Marvin Spielmann musste am Sonntag in der Partie gegen Lugano nach zwei Schlägen an den Kopf ausgewechselt und zwecks ausführlicher Kontrolle ins Spital gebracht werden. Wie die Young Boys mitteilen, konnte der Offensivspieler das Spital noch am Sonntagabend wieder verlassen. Er befinde sich «auf dem Weg der Besserung», wobei noch offen sei, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird.